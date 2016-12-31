شتاينماير: التماسك الاجتماعي هو السلاح الأقوى في مواجهة الإرهاب

رؤية

برلين – أكد وزير الخارجية الألماني والمرشح لمنصب الرئيس، فرانك-فالتر شتاينماير، أن أسلوب الحياة الديمقراطي لا يزال يتمتع بجاذبية قوية على مستوى العالم، وذلك على الرغم من الإرهاب وانتشار أشكال الحكم السلطوي.

في تصريحات لصحيفة “راين-نيكار-تسايتونغ” الألمانية الصادرة اليوم السبت (31 كانون الأول/ديسمبر 2016)، قال وزير الخارجية الألماني ومرشح الائتلاف الحاكم في ألمانيا لمنصب الرئيس: “ثمة وقت طويل قبل نهاية نموذجنا الحياتي”، لافتاً إلى أن حرية الرأي وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية لا تزال كما كانت، تتمتع بجاذبية على مستوى العالم.

وأضاف فرانك فالتر شتاينماير أن” الناس يريدون أن يتم الاستماع إليهم، كما أنهم يرغبون في المشاركة في المجتمع، وبالتحديد اليوم يمكن لكل واحد أن يرى في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أي مدى وصلت جاذبية حرية التعبير عن الرأي وتكافؤ الفرص في تحقيق الرخاء والمشاركة السياسية“.

وأعرب شتاينماير عن تأثره بردود أفعال غالبية الناس على الهجوم الإرهابي في العاصمة الألمانية برلين، لافتاً إلى أن هذه الردود اتسمت “بالعقل والتضامن والمواساة، بدلا من الكراهية والتحريض وإثارة الذعر”. وتابع شتاينماير أنه رأى في هذه الردود، إشارة مهمة مفادها: “أننا لن ندع الإرهابيين يفسدون تصوراتنا عن الحياة وتعايشنا”. وفي الوقت نفسه طالب شتاينماير بمراجعة الاحتياطات الأمنية وتحسينها في حال الضرورة، غير أنه عاد وأكد أن “التماسك الاجتماعي يعد في النهاية، هو السلاح الأقوى في مواجهة الإرهاب”.

(وكالات)