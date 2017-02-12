شتاينماير: سأدافع بـ «كلمات واضحة» عن قيمنا

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برلين – أعلن الرئيس الألماني المنتخب فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، اعتزامه استخدام كلمات واضحة في المحادثات الصعبة مع الشركاء الدوليين لبلاده.

جاء ذلك خلال رد لشتاينماير على سؤال من محطة “فونيكس” حول كيفية تعامله مستقبلاً مع زعماء مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الألماني السابق اليوم: “لا يمكننا ولا ينبغي لنا أبداً، أن نتجنب الدفاع بشكل واضح عن أصول قيمنا”.

وفي ذات السياق، دافع شتاينماير عن “عدم تجنب مثل هذه المحادثات الصعبة”.

وقال شتاينماير إنه شعر أن التطلعات المعلقة على الرئيس في ألمانيا في الوقت الراهن “مرتفعة بشكل لا يُصَدَّق”.

يشار إلى أن شتاينماير، المرشح المشترك عن طرفي الائتلاف الحاكم، وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، حصل في وقت سابق من اليوم على تأييد أكثر من 75 % من أعضاء الجمعية الاتحادية ليكون الرئيس الثاني عشر لألمانيا.