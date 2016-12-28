شحن 401 كجم ذهب من منجم السكري إلى كندا

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القاهرة – قامت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم بشحن 401 كيلوجرام من خام ذهب منجم السكرى على رحلة طيران الخليج رقم 080 والمتجهة إلى كندا عن طريق البحرين لتنقيتها وبيعها في البورصات العالمية واقتسام ثمنها.

وصرحت مصادر مسئولة بالقرية بأن الشحنة تمثل حصيلة إنتاج الأسبوع الحالى ووصلت داخل 21 طردا قبل يومين على طائرة خاصة تابعة لشركة ” ألكان إير” من مرسى علم بصحبة خمسة من شركة “سنتامين” الأسترالية المالكة لمنجم السكرى حيث تم تفريغ شحنة الذهب ونقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لشركة أمانكو تم وضعها قرب منفذ 35 وسط حراسة مشددة حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة خاصة مصلحة الموازين والتمغة وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول للسماح لها بالسفر لتنقيتها فى الخارج ثم بيعها فى البورصات العالمية واقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر وشركة “سنتامين” الأسترالية التى تتولى استخراج الذهب من المنجم، الذى يعد واحدا من أكبر 10 من مناجم ذهب فى العالم ، حسبما ذكر «صدى البلد».