شرطة نيويورك تسمح لمنتسبيها من مسلمين وسيخ بإطلاق لحاهم

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نيويورك – بات بإمكان رجال الشرطة في نيويورك إرخاء لحاهم ووضع العمامة تماشيا مع دينهم في إجراء يطالب به عناصر من السيخ والمسلمين منذ فترة طويلة.

وقال قائد شرطة نيويورك جيمس أونيل: “إننا نغير القواعد لكي يتمكن كل الذين يريدون التقدم للانضمام إلى أفضل قوة شرطة في البلاد من القيام بذلك”.

وأضاف في كلمة أمام الفوج الجديد من كلية الشرطة في نيويورك أوردتها وسائل الإعلام الأمريكية: “نريد أن نجعل شرطة نيويورك تتمتع بأكبر تنوع ممكن وأظن أن هذا القرار سيساهم كثيرا في ذلك”.

وتسمح بعض قوى الشرطة البلدية باحترام هذه الخصائص الدينية خصوصا في واشنطن وريفيرسايد في نيويورك على ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وبات بإمكان عناصر شرطة نيويورك من السيخ أن يتقدموا بطلب لاعتمار العمامة بطولها الطبيعي شرط أن تكون زرقاء اللون، فيما كان يسمح لهم حتى الآن بوضع عمامة قصيرة يمكن أن تحتويها القبعة الرسمية.

وأتت هذه التغييرات بعدما رفع شرطي مسلم شكوى ضد الشرطة العام الماضي لأنها علقت مهامه بسبب إرخائه لحية لا تتماشى مع القواعد المعتمدة.

إلا أن هذا الشرطي مسعود سيد، يرى أن النظام الجديد غير كاف، وهو يريد أن يسمح لعناصر الشرطة بإرخاء لحى يصل طولها إلى خمسة سنتمترات.

(وكالات)