شركة النفط الوطنية الإيرانية تعين مديرًا جديدًا للشؤون الدولية

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طهران – أفاد الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية اليوم الأحد أن شركة النفط الوطنية التي تديرها الدولة عينت سعيد خوشرو مديرا جديدا للشؤون الدولية بها.

وقال علي كاردور العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية إن خفض تكلفة النقل والصيانة وتنويع الأسواق والعملاء سيكون من بين الأهداف الرئيسية لإدارة الشؤون الدولية تحت رئاسة خوشرو.

وعمل خوشرو لما يزيد على عشرين عاما في قطاع النفط الإيراني وتقلد مناصب في إدارة الشؤون الدولية للشركة من بينها نائب مدير التسويق.

وقال الموقع إن خوشرو سيحل محل محسن قمصري الذي أحيل للتقاعد.