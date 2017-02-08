شريف مجدلاني يفوز بجائزة فرنسا – لبنان الفرنكوفونية

رؤية

باريس- فاز الروائي اللبناني شريف مجدلاني، بجائزة فرنسا – لبنان الفرنكوفونية، عن روايته “فيلا النساء” التي سبق أن حازت جائزة جان جيونو.

وعقدت لجنة التحكيم اجتماعها بحضور رئيس اتحاد الكتاب باللغة الفرنسية (أدلف)، واتفقت على منح جائزتها لرواية مجدلانى “فيلا النساء” التى تنافست وتسع روايات أخرى هى “حفار القبور المتحرر، لرفيق بستانى (دار النهار)، وطالما كنت خائفاً من الليل، لياسمينا غاتا (روبير لافون)، واللعبة الكبرى، لبرسى كيمب (سوى)، و”مقهى الساحة” لآن نيكولو (تاميراس)، “فردوس جهنمى” لأمل مكارم (لوريان دى ليفر)، “غرباء حميمون” لإليزابيت بيكار (أكت سود/ سندباد)، و”ناد رياضى” لإمانويل فيلان (منشورات أسفلت)، ورباعية بيروت، لبسمة زروالى (غوتنير).

وأشادت اللجنة المؤلفة من بول بلان، كارمن بستانى، زهيدة درويش جبور، جورجيا مخلوف، فرانك ميرمييه، عبد الله نعمان، بهجت رزق، بسام توربا، بلغة الكاتب وأسلوبه السردى وسيطرته المطلقة على نص هائل يُقدّم ملحمة عائلية تعيش تخبطات جرّاء سنوات الحرب السوداء، ونهاية جزء من تاريخ لبنان.