شعث: إسرائيل تلجأ للأساطير للتغطية على سرقتها للأراضي

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رام الله – قال المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة “فتح”، نبيل شعث، إن حكومة إسرائيل تلجأ لاستخدام الأساطير للتغطية على سرقتها العلنية للأراضى الفلسطينية، والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية.

وأضاف شعث، فى حديث لتلفزيون فلسطين مساء أمس الثلاثاء، أن إسرائيل لجأت لاستخدام الأساطير لتغطية سرقتها العلنية للأراضى الفلسطينية، ومحاولة الحديث عن القدس “كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل”، عبر إصدار تشريعات غير قانونية بهدف خلق أمر واقع جديد على الأرض.

وأكد أن قانون الكنيست بشأن “شرعنة الاستيطان”، لا يحظى بشرعية دولية، باعتباره يتعارض وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2334، وكذلك يتناقض واتفاقيات جنيف الأربع، والقانون الدولى بشكل عام، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن القرار بمثابة محاولة وصفها باليائسة لفرض أمر واقع على الأرض وإجبار المجتمع الدولى على القبول به، وفقا لموقع «مبتدأ».

وبشأن زيارة نتنياهو لواشنطن، اعتبر شعث أن هذه الزيارة تأتى بهدف ضمان دعم ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة للمشروع الاستيطانى الإسرائيلى القائم على “نهب” الأراضى الفلسطينية، وقال “إسرائيل لا تريد عملية سلام ولا تريد التفاوض، وإنما تسعى لنهب الأرض وتشريع هذه السرقة”.

وفيما يتعلق بطبيعة السياسة الإسرائيلية التى تنتهجها حكومة نتنياهو، أوضح شعث أن السياسة الإسرائيلية مبنية على محورين الأول يعتمد على تنفيذ مشروع الاستيطان للسيطرة على الضفة واستثناء غزة عبر حصارها، فهى من منظور إسرائيلى ما زالت تسمى “الأرض المتروكة”، أما المحور الثانى فيتمثل فى سعى إسرائيل لـ”شرعنة الاستيطان” بالاستناد لأسطورة أيديولوجية بشأن الادعاء “أن الدولة اليهودية موجودة قبل آلاف السنين”، مؤكدا أن هذا أمر مشكوك به تاريخيا.