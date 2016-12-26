شيخ الأزهر لوفد ليبي: حريصون على لم الشمل

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القاهرة – استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الإثنين، وفداً من الحقوقيين والقانونيين الليبيين ورابطة علماء ليبيا خلال زيارة الوفد للقاهرة.

قال شيخ الأزهر، إن الشعبين الشقيقين في مصر وليبيا يرتبطان بتاريخ وتراث مشترك وبينهما العديد من العلاقات ووشائج القربى، مضيفًا أن الأزهر حريص على لم الشمل الليبي والمساعدة في تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والدعوي للأشقاء الليبيين.

وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر يبذل جهودًا كبيرة في مواجهة التطرف والإرهاب من خلال مرصد الأزهر باللغات الأجنبية الذي يرصد ما تبثه التنظيمات الإرهابية ويرد عليها بنفس اللغات، كما يقوم الأزهر ومجلس حكماء المسلمين بالعديد من الجهود لترسيخ السلام والأمن بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدينية العالمية.

من جهتهم، أكد أعضاء الوفد الليبي أن الأزهر ومنهجه الوسطي هو حصن الشعب الليبي لمواجهة الأفكار المتطرفة الغريبة على المجتمع الليبي والتي تمثل خطرًا على هويته المستمدة من وسطية الأزهر الشريف، آملين أن يقوم الأزهر بدور أكبر داخل المجتمع الليبي الذي يعرف للأزهر ثقله وقدره، وفقا لـ«المصري اليوم».