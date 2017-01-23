شيخ الأزهر يدين استهداف 5 جنود بوسط سيناء

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القاهرة – أدان شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بشدة الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف 5 جنود من قوات الأمن أثناء عودتهم من إجازتهم إلى المعسكر بوسط سيناء.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان، اليوم الإثنين، أن هذه الجرائم الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة مصر في القضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة، وكل من يريد بمصر شرًا، مجددًا دعمه لكافة الجهود التي يقودها رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الشر والإرهاب.

كما تقدم الأزهر بخالص العزاء للشعب المصري ولأسر الشهداء، داعيًا الله- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وفقا لـ«المصري اليوم».