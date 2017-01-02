شيخ الأزهر يرأس مؤتمر مجلس حكماء المسلمين لتحقيق السلام في بورما الثلاثاء

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القاهرة – تنطلق غدا الثلاثاء، أولى جولات الحوار برئاسة الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين بين عدد من الشباب الذين يمثلون الأطراف المعنية بالصراع في ولاية راخين بميانمار تحت عنوان: «نحو حوار إنساني حضاري من أجل مواطني ميانمار (بورما)»، وذلك من أجل السعي لتحقيق السلام في هذا البلد الذي يقع في جنوب شرق آسيا، انطلاقًا من دور مجلس حكماء المسلمين في العمل على نشر ثقافة السلم والتعايش في كافة ربوع العالم، وبرعاية الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

ومن المقرر أن يرأس شيخ الأزهر رئيس المجلس جولة الحوار التي يعقدها مجلس حكماء المسلمين، ويشارك فيها عدد من شباب المجتمع البورمي من جميع الدِّيانات (البوذية والإسلام والمسيحية والهندوسية)، بحضور عددٍ من السُّفراء والأدباء والمفكِّرين والإعلاميين .

وتستهدف هذه الجولة الأولي من الحوار التباحث مع الشباب حول سُبُل العيشِ المشترك، والوقوف على أسباب الخِلاف في ميانمار، ومحاولة وضع حلولٍ جذريَّة لإنهائه وترسيخ أُسُسِ المواطنة والعيش المشترك بين المواطنين، وفقا لـ«المصري اليوم».