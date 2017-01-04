شيخ الأزهر يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بـ«عيد الميلاد»

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القاهرة – زار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم الأربعاء، لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافق شيخ الأزهر خلال الزيارة وفدًا أزهريًا رفيع المستوى يتكون من الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .

وأذاع التليفزيون المصري لحظة استقبال البابا تواضروس لشيخ الأزهر.