صالحي: طهران استلمت 149 طنا من الكعكة الصفراء

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طهران – أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن إيران استلمت 149 طنا من الكعكة الصفراء من خلال 4 شحنات جوية.

وقال صالحي إن أول الشحنات كانت في الـ26 يناير الماضي، في حين أن الشحنة الأخيرة ستستلم الثلاثاء المقبل.

وأضاف صالحي: “استوردنا بالتزامن مع تنفيذ الاتفاق النووي خلال العام الماضي ما يقرب من 210 أطنان من اليورانيوم، وكان قسما من ذلك إزاء اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% والذي صدر إلى الخارج”.

وأشار صالحي إلى أنه مع هذه الكميات سترتفع احتياطات البلاد من الكعكة الصفراء بنسبة 60%، وفقا لـ«روسيا اليوم».