«صامدين معاك يا سيسي».. لمسة وفاء جديدة من شعب مصر

إعداد – حسام السبكي

لا شك أن مصر تمر في الآونة الأخيرة بمنعطف حساس من تاريخها، والذي يشهد تحديات جسام على الصعيد الاقتصادي، الذي يشهد تحولات داخلية، في طريق إصلاح اقتصادي، اتخذت فيه إجراءات صعبة، تهدف وفق تصريحات المسؤولين في هذا الشأن، بالعبور والانطلاق بمصر نحو مستقبل أفضل، فضلًا عن تحدٍ أمنيٍ تواجهه الأجهزة الأمنية المصرية يتمثل في العمليات الإرهابية الخسيسة، التي تشنها الجماعات المسلحة ضد أبناءنا من رجال الجيش والشرطة في سيناء، وهو ما يضع عبئًا كبيرًا على الدولة، تحتاج فيه إلى التكاتف من جميع أبناءها المخلصين.

وانطلاقًا من هذا، وكعادة الشعب المصري الأصيل، يظهر معدنه النفيس في أوقات الشدائد، ويؤكد مع قرب إتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عامه الثالث في حكم مصر، يجدد الشعب المصري تأييده لقيادته في طريقها نحو تنمية وإعادة بناء مصر قوية وعظيمة.

وقد دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة وسمًا يحمل كل معاني الدعم والتأييد للرئيس السيسي، بعنوان “صامدين معاك يا سيسي”، ونتناول أبرز المشاركات فيه من خلال التقرير التالي:

في البداية، ينشر الناشط “شريف” صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يمسح دموعه خلال إحدى المؤتمرات التي تحدث فيها عن مصر وما تمر به، وهو يعبر عن احساسه بالمسؤولية الكبيرة الملقاه على عاتقه، وفي الخلفية طفلة صغيرة تتابعه على شاشة التلفاز وتمسح دموعه.

الناشط “تيكو المصري”، نشر هو الآخر صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع نجم روما الإيطالي محمد صلاح، أثناء تكريم الرئيس له بعد تبرعه لصندوق تحيا مصر بمبلغ 5 ملايين جنيه، ويؤكد الناشط أن من حق أي مواطن الاختلاف مع بعض سياسات الرئيس، وهو يمنح الحرية الكاملة في ذلك، لكن يستنكر الناشط من يكره الخير لمصر مؤكدًا أنه بذلك خائن لبلده ووطنه.

ويعبر الناشط “صابر” عن افتخاره بالرئيس السيسي، مؤكدًا أنه بصفته من رجال الجيش المصري، وعلى أتم استعداد كما أعلن من قبل أن يضحي بنفسه، فهو من هذا المنطلق يؤيده ويدعمه لتحيا مصر.

واكتفى الناشط “أبو علاء المصري” بالقول: “معاك إلى النهاية ياريس”.

ومن خلال الرئيس السيسي، وجهت الناشطة “أوركيد”، تحيتها إلى رجال مصر البواسل، من أبناء القوات المسلحة الأبطال، في معاركهم التي يخوضونها من أجل بقاء وطن مصري عظيم.

وعلى صورة مكبرة للرئيس السيسي تحمل عنوان “معاك مهما كان الثمن”، أكد الناشط “Eng mali“، أنه يقف قلبًا وقالبًا مع الرئيس السيسي ومع رجال الجيش المصري الذي لا يقهر، لتعيش مصر حرة وقوية.

وفي تغريدتين متتابعتين، ذكرت في الأولى منها الناشطة “أمل الدهشان”، تذكر الشعب المصري بلقطة بكاء الرئيس السيسي حينما سمع هتاف “بنحبك ياريس”، والذي من المفترض أن يقابله الرئيس بالترحاب، إلا أن عبء الأمانة التي يحملها، دفعه للبكاء، وكأنه على حد الناشطة، يعتذر للشعب على طول تحمله.

وفي تغريدة “أمل الدهشان” الثانية، عادت لتذكير المواطنين، ممن يشعرون بالاستياء من حجم التحديات التي تواجهها مصر، فأكدت أن الرئيس السيسي أوضح أن البلاد تخوض حرب وجود حقيقية، في وجه مؤمرات داخلية وخارجية تسعى لإسقاطها وإذلالها وإخضاعها لإرادات قوى لا تريد لمصر إلا الشر، ورد الرئيس في حينها أن مصر لا تخشى إلا الله، وسيتكاتف أبناءها لبناءها.

واكتفى الناشط “عباس” في مشاركته بالتساؤل حول من الأحق أن يكون في منصب الرئيس غير السيسي، ليقود مصر نحو بر الأمان ؟!.

واستنكر الناشط “مصطفى العدوي”، من يدعون للمظاهرات والثورة في مصر والدولة العربية، وكأنه على حد تعبيره مجرد نزهة، ونسوا ما تشهده بلدان كليبيا وسوريا والعراق، من نكبات وأهوال وفوضى!!.

وبصورة للرئيس السيسي بين أبناءه، تحمل مقطع من أغنية الفنان الراحل “عبد الحليم حافظ” وهي “تعيشي يا ضحكة مصر”، أكدت الناشطة “سكاي بلو” أن الشعب بأكمله سيقف خلف الرئيس في السراء قبل الضراء، والنساء منهم قبل الرجال.

ووصف الناشط “صلاح عبد الباسط محمد” الرئيس السيسي بـ “الإنسان كما يجب أن يكون”، ومستعرضًا بالصور أهم المواقف الإنسانية للرئيس السيسي.

ووجهت الناشطة “هالة” سؤالها، لمن يستغربون من الصعوبات التي يواجهها الجيش وقوات الأمن في سيناء، مشيرة إلى أن مساحة دولة ذات ثقل في الشرق الأوسط مثل لبنان، تبلغ مساحتها سُدس مساحة شبه جزيرة سيناء، حيث أن مساحة دولة لبنان هي عشرة آلاف كيلو متر، بينما تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء أكثر من 60 ألف كيلو متر، فضلًا عن أن مساحة سيناء في غالبيتها صحراء يصعب فرض السيطرة الكاملة عليها في وقت قصير، إلا أن قوات الأمن تخوض معارك يومية تكبد فيها العناصر الإرهابية المسلحة خسائر فادحة.

واختتم الناشط “رامي أيمن الديب” جملة المشاركين في الهاشتاج، فوجه دعاءه للرئيس السيسي بالتوفيق والنجاح في مهمته الصعبة التي يخوضها، داعيًا المولى عزوجل أن يحفظه ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء.