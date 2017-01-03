صحف إيرانية .. الإصلاحيون يستعدون لاحتمال رفض صلاحية روحاني للترشح للإنتخابات المقبلة.

رؤية – بنده يوسف

صحيفة آرمان امروز

روحاني ينتقد السياسة الاقتصادية في عهد احمدي نجاد، وتبديد الدخل القومي باسم “حق الناس”.



المتحدث باسم الحكومة ينفي عدم حصول روحاني على صلاحية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.



تصريحات احمدي نجاد وتحركاته من أجل دعم ترشح سعيد جليلي في الانتخابات المقبلة.



القضاء الإيراني: 70 شخص بتهمة التجسس في سجون العاصمة.



وزارة الثقافة الايرانية: كل من له قناة على برنامج التواصل الاجتماعي “تلجرام”، وعدد الاعضاء يتجاوز الـ5 آلاف عضو، لا بد من الحصول على ترخيص لادارة قناته الافتراضية.

صحيفة آفتاب

حكومة روحاني تهتم بالمرأة وحارسات نساء قريبا.

الإصلاحيون يستعدون لمواجهة احتمال رفض صلاحية حسن روحاني للترشح مرة أخرى من قبل مجلس صيانة الدستور.

رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي يزور دمشق على رأس وفد برلماني.

البنک الدولی یعلن انخفاض دیون إیران الخارجیة بنسبة 64%.

الخارجية الايرانية تنفي خبر الاتصال الهاتفي بين ظريف ولافروف أمس.

صحيفة ابرار

رجل الدين المؤيد لاحمدي نجاد، مصباح يزدي: ليست هناك رواية شرعية تلزمنا بوجوب طاعة الشخص المنتخب ديموقراطيا.

الحكومة تستعد للتعاون مع القضاء لمتابعة ملف رجل الاعمال المتهم بالفساد في عهد احمدي نجاد، بابك زنجاني.

اول مناقصة للاستثمار في حقول ايران النفطية في أواخر يناير.

صحيفة ابتكار

مساعي للمصالحة بين ترامب والاتفاق النووي.

حتى الان روحاني بل منافس في الانتخابات المقبلة.

صحيفة اعتماد

روحاني يسأل أين أموال بابك زنجاني.

وزير الداخلية: لا أختلف مع روحاني.

علماء أميركيون يدعون ‘ترامب’ إلى الاتزام بالاتفاق النووي الإيراني.

صحيفة كيهان

وزير الخارجية الايراني: الحل السياسي لا يلغي أو يهمش أيّ لاعب باستثناء من يدعم التطرف ويقوده.

الأمن القومي الإيراني يبحث أمن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وزارة النفط تعتمد أهلیة 29 شرکة دولیة للمشارکة فی العقود النفطیة الجدیدة.

فواكه أمريكية في الأسواق الإيرانية.

صحيفة إيران

إیران تحقق نمواً إقتصادیاً بنسبة 5ر6% مع النفط.. و5ر4% بدون النفط.

خلال الإجتماع الحادی عشر للجنة الاقتصادیة المشترکة: طهران وباکو تتفقان على خفض الرسوم الجمرکیة عن 60 سلعة.

إیران تقیم معرضاً تجاریاً تخصصیاً فی سلطنة عمان، سيقام المعرض فی غضون 24-27 ینایر/ کانون الثانی فی مقر المعارض الدولیة بالعاصمة العمانیة مسقط.



طهران تنفي التوصل لاتفاق انشاء انبوب نفطي مع كردستان العراق.



كرمان موتورز وهيونداي تتفقان على نقل تقنية إنتاج السيارات إلى ايران.



كاريكاتير

صحيفة جوان

رجل الأعمال بابك زنجاني – الغاء قرار اعدامه مرهون بدفع الأموال التي استولى عليها من وزارة النفط الإيرانية

صحيفة شرق

صحيفة اعتماد