صحف إيرانية: الحداد ثلاثة أيام على رحيل رفسنجاني وغدًا عطلة

رؤية

صحيفة آرمان امروز

إيران في عزاء أمير كبير الزمان (أمير كبير: شخصية إصلاحية في عهد القاجار)

العزاء لمدة ثلاثة أيام في إيران حدادًا على رحل آية الله هاشمي رفسنجاني، والثلاثاء عطلة.

صحيفة افكار

وزير خارجية فرنسا يزور إيران أواخر يناير لحضور مؤتمر اقتصادي مشترك.

الأمريكان يفكرون في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي من الآن.

تسلم إيران طائرات ايرباص نهاية الأسبوع الجاري، وطيارون يتدرون عليها في فرنسا.

صحيفة اقتصاد بويا

وزارة الزراعة تعترض على ارتفاع أسعار منتجات الألبان.

وزارة الطاقة تحذر من وضع مياه الشرب وانخفاض مستواها في إيران.

إيران واليابان توقعان على اتفاقيات جديدة في مجال مصافي النفط.

صحيفة رسالت

3 خيارات للخروج من مأزق الإتفاق النووي.

الخلافات داخل أمريكا تهدد أمنها الدولي.

صحيفة سياست روز

الدواء المر لعلاج الاقتصاد الإيراني.

80 مليار دولار حجم الخسارة نتيجة تلوث الهواء في إيران.

المرشد الأعلى يرثى رحيل آية الله رفسنجاني.

صحيفة شرق

وداع رجل المصلحة.

تشييع جنازة رفسنجاني من جامعة طهران صباح الغد، وتضارب الأنباء حول مكان دفنه بين حرم فاطمة المعصومة في قم، ومرقد المرشد الأول في جنوب طهران.



صحيفة كيهان

المرشد يحذر من البطالة والركود الاقتصادي وعجز الحكومة من حل مشاكل الناس.

كاريكاتير

صحيفة شرق

رحيل آية الله هاشمي رفسنجاني زعيم تيار الاعتدال المقرب من الاصلاحيين والمحافظين

صحيفة جوان

صحيفة شهروند