صحف إيرانية .. انخفاض الدولار وصيانة الدستور يسمح بترشح المرأة للرئاسة

رؤية – بنده يوسف

صحيفة آرمان امروز

اعتقال المتهمين في ملفات فساد فساد اقتصادي حال سفرهم عبر المطارات.

لجنتان في البرلمان واحدة داعمة للاتفاق النووي وأخرى معارضة.



النساء أكبر لغز للرجل السياسي.



صحيف آفتاب

انخفاض أسعار الدولار.



هجوم اعلامي على شخص زعيم تيار الاعتدال هاشمي رفسنجاني، بسبب دعمه للرئيس روحاني ولحفيد المرشد الأول، حست خامنئي.



حكومة روحاني تستطيع الرد على استجوابات البرلمان.



صحيفة ابرار

روحاني خلال إستقباله سفراء المغرب والمانیا ورومانیا والإکوادور الجدد فی طهران، يؤکد سیاسة ایران لتعزیز العلاقات مع الدول الأخرى.



وال استريت جورنال: ايران استلمت نحو 10 مليارات دولار من اموالها المجمدة، بشكل ذهب ودولارات.



النفط الايراني ينافس في أسواق بولندا.



الدولار ينخفض إلى 3800 تومان للدولار الواحد خلال الأيام المقبلة.



صحيفة افكار

ألمانيا الشريك التجاري الأول لإيران في أوروبا.



الرئيس الإيراني يتحدث الى الشعب الإيراني مباشرة مساء الأحد.



الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي: امكانية ترشح النساء للانتخابات الرئاسية القادمة.



صحيفة ايران

افتتاح مركز لحماية الفتيات المتضررات من سن 11 إلى 17 سنة.



المجلس يلزم منظمة الطاقة الذرية بإعداد خطة وطنية للطوارئ النووية.



أمين عام الأمن القومي، شمخاني: المفاوضات التي تمنح جزء من سوريا إلى الارهابيين “آيلة إلى الفشل”.



صحيفة تعادل

استخراج أكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ‘بارس الجنوبي’.



ترشيح المعلم ومقدم البرنامج التلفزيوني “بلدة أبجدية” (شهرك ألفبا) “فردوس حاجيان” لنيل جائزة نوبل للتعليم.



وزارة الداخلية الايرانية تبدي استعدادها لاقامة انتخابات الكترونية في بعض الدوائر.



صحيفة كيهان

واصل النفط الايراني الخفيف صعوده في الأسبوع قبل الماضي وارتفع 30 سنتا آخرا ليصل الى 52 دولارا و16 سنتا للبرميل الواحد.

محافظ البنك المركزي ولي الله سيف: سعر صرف العملة الاجنبية امام الريال بدأ بالانخفاض تدريجيا عبر اجراءات متبعة.

وزير النفط الايراني، بيجن زنكنه: التوصل الى تفاهم مع تركمانستان حول صادرات الغاز الطبيعي من هذا البلد الى ايران، ولا حاجة للجوء إلى محكمة دولية حول الخلاف الأخير.



صحيفة اطلاعات

رئیس اللجنة النوویة البرلمانیة: إنتاج المیاه الثقیلة مستمر.



اختيار إیران نائباً لرئیس غرفة التجارة الدولیة لطریق الحریر.



مصدر مسؤول فی صناعة البتروکیماویات: الرقم القیاسی فی تصدیر إیران للبتروکیماویات قد تم تحطیمه خلال السنة الماضیة، مشیراً إلى أن کلاً من الإمارات العربیة المتحدة والهند وکوریا الجنوبیة والعراق تعتبر من أهم المستوردین للمشتقات البتروکیماویة المنتجة فی حقل بارس الجنوبی.



توقیع إتفاقیة بین إیران و(ATR) الايطالية-الفرنسية، لشراء 20 طائرة، ومسئولون من الشركة یزورون إیران الأربعاء المقبل لإجراء المرحلة الأخیرة من المفاوضات بین ایران والشرکة وتوقیع إتفاقیة ثنائیة بقیمة 400 ملیون دولار نهائیاً.



اللجنة الإقتصادیة البرلمانیة تدرس خفض سعر صرف العملة الأجنبیة.



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صحيفة شرق

صحيفة جوان