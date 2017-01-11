صحف إيرانية .. الوحدة الوطنية تجلت في جنازة رفسنجاني

رؤية – بنده يوسف

صحيفة آرمان امروز

جنازة رفسنجاني أظهرت التقدير الذي يحمله الشعب تجاهه، واسرته: رفسنجاني سيبقى حيًا!

حيفة ابرار

صار هاشمي ضيف الإمام الخميني.

أسرة هاشمي: الله جزاه خيرا على صبره بعد اتهامه بالتخريب والفتنة.

الامارات: رفسنجاني كان صوت الاعتدال والوسطية.

التوقيع على 3 مذاكرات تفاهم نفطية بين العراق وإيران.

رفسنجاني لعب دورا بارزا في التنمية الاقتصادية وتأسيس المناطق الحرة.

اتهامات للحكومة بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الدولار.

صحيفة اعتماد

الشعب أقام القيامة.

صحيفة بويا

الوحدة الوطنية تجلت في جنازة وداع رفسنجاني.

صحيفة إيران

محافظة تهران: على الأقل 2.5 مليون حضروا جنازة رفسنجاني.

صحيفة كيهان

رئيس لجنة متابعة الإتفاق النووي، عراقجي: تمديد قانون آيسا انتهاك لتعهدات اميركا ضمن الاتفاق النووي.

حجم إنتاج النفط فی إیران یرتفع إلى 4 ملایین برمیل یومیًا.

إیران تقوم بعملیة مقایضة الکهرباء مع سبع دول هی أرمینیا وترکیا وباکستان وأفغانستان وترکمانستان والعراق وجمهوریة نخجوان ذات الحکم الذاتی، فیما تقوم بتصدیر الکهرباء إلى أربع دول هی ترکیا والعراق وباکستان وأفغانستان.



دانسک بنک الدنمارکی یبحث مع المرکزی الإیرانی ترتیب تمویل لعملائه.

إیران توقع إتفاقیة مع فرنسا لإنتاج السیارات.

كاريكاتير

صحيفة شرق

صحيفة جوان

صحيفة اعتماد

صحيفة نوآوران



