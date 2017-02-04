صحف إيرانية .. ترامب لم يقدم تهديدات جديدة لإيران وكرماني مؤقتا محل رفسنجاني

رؤية – بنده يوسف

صحفة آرمان امروز

موحد كرماني على المقعد المؤقت لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد وفاة رفسنجاني.

عمدة طهران قاليباف دخل المجلس بدون تقديم اعتذار عن حادث حريق بلاسكو.

الأمريكيون تخطوا قرارات ترامب.

صحيفة آفتاب

خطاب ترامب الشعبوي يجعله يفوز في حربه السياسية.

تأثير مختلف لترامب على العالم مقارنة مع سلفه أوباما.

صحيفة ابرار

الدفاع الامريكية: نزيد من قدراتنا في الشرق الاوسط للتصدي لايران.

وعود ترامب الاقتصادية لن تتحقق.

قيمة نفط ايران تتخطى 52 دولار للبرميل.

ايران تقترح على شركة كرسنت الامارات اسئناف اتفاقية بيع الغاز الى الامارات التي تم عقدها في عهد الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي، والتي رفعها الى محكمة العدل الدولية بعد امتناع ايران عن تسليم الغاز الى الامارات.



صحيفة افكار

الادارة الامريكية تظن ان لديها تهديدات جديدة ضد ايران.

البيت الابيض: التجارب الصاروخية ليست انتهاك مباشر للاتفاق النووي.

صحيفة اطلاعات

انتاج ايران من النفط سيصل الى 4 مليون برميل يوميا.

مباحثات حول سوريا بين المبعوث الخاص لبوتين وعلى شمخاني اليوم الأحد.

صحيفة ايران

لاعادة الاموال الايرانية.. تسجيل لائحة دعوى ضد اميركا لدى محكمة العدل الدولية.

اكتشاف 15 مليار برميل من احتياطى النفط في ايران.

مساعد مكتب الرئيس الايراني، أبو طالبي: اميركا والبلدان المهمشة تحاول اعادة ايران الى صدر التهديدات العالمية.

صحيفة جمهوري اسلامي

افتتاح اكبر محطة للطاقة الشمسية في ايران

بعد جداله مع القضاء الامريكي بسبب المهاجرين .. هزيمة ترامب أمام القانون

بدء سفينة ايران للابحاث العلمية رحلتها في عرض المحيطات.

صحيفة حمايت

ترامب يسعى الى الحد الدائم من الاتفاق النووي.

بيلاروسيا تدعو الى تنمية العلاقات الشاملة مع ايران.

صحيفة رسالت

الأمة الايرانية لا تخاف من تهديدات ترامب



طهران: الصواریخ ستنهمر على رؤوس الامریکیین لو ارتکبوا حماقة.

كاريكاتير

صحيفة شرق

صحيفة جوان