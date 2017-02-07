صحف إيرانية : روحاني مرشح الاصلاحيين ولا يجب التعجل في التعامل مع ترامب

رؤية – بنده يوسف

صحيفة آرمان امروز

اصابة مستشار المرشد الأعلى، ناطق نوري بأزمة قلبية.

بدء التحضير لاستمرار حكومة روحاني لفترة ولاية ثانية.

لقاء رئيس الهيئة النووية الايرانية مع مراجع الدين لكسب تأييدهم.

الاسراع لاتخاذ قرار بتأخير سن زواج الفتيات.

صحيفة آفتاب يزد

الزعيم الاصلاحي عارف يعتذر بدلا من عمدة قاليباف الذي لا يريد ان يعتذر عن حادث حريق بلاسكو.

ربما يسعى ترامب إلى الحوار مع إيران؛ لانه لطالما يكرر عبارة “ايران لا تحترم أمريكا”.

الاصلاحيون يدعمون رةحاني في الانتخابات المقبلة، ويدخلون معه لكسب الاصوات أمام المحافظين.

صحيفة ابرار

اخر حصة من اليورانيوم المخصب تصل الى ايران اليوم من روسيا، وذلك وفق الاتفاق النووي.

الاصلاحيون في حالة عدم ترشح روحاني سيعلنون عن اسم مرشحهم.

اسعار برميل النفط وصلت إلى 57 دولار في الاسواق العالمية.

اليوم .. بدء جولة من المحادثات بين ايران وعمان حول تصدير الغاز الايراني.

مخالفات مالية فادحة في عائدات النفط ابان حكومة احمدي نجاد.

الشركات الامريكية ليس لها حق المشاركة في المناقصات الايرانية.

صحيفة اعتماد

تصدى موسكو لترامب في صالح طهران.

النائب العام يتابع ملف العمال العتالين في ايران.

صحيفة اطلاعات

ايران المكان الأكثر آمانا للسياح في الشرق الاوسط.

وزير خارجية ايران للرئيس الامريكي: السياسة الخارجية تختلف عن صفقات البناء والتشييد.

صحيفة ايران

خلال محادثات مغلقة في آستانة..

طهران وموسكو وانقرة تتفق على تثيت وقف إطلاق النار في سوريا.

عسكري في الحرس الثوري: مسؤول: كشفنا 160 مؤسسة متواجدة في أمريكا وأوروبا تعمل على استراتيجيات النفوذ داخل إيران.

تدشين المرحلة الثانية من الشبكة المعلوماتية الوطنية في إيران.

كاريكاتير

صحيفة شرق

ارتفاه مستوى استهلاك الغاز نتيجة ارتفاع البرد

صحيفة جوان

صحيفة اعتماد

صحيفة شهروند

صحيفة فرهيختكان