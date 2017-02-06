صحف إيرانية .. قاليباف يرفض الاعتذار عن حريق بلاسكو وخطر ترامب يشغل العالم

رؤية – بنده يوسف

صحيفة ارمان امروز

عمدة طهران يدافع عن نفسه وعن انجازاته في اجتماع المجلس المحلي، في مقابل اتهام الحكومة له بالاهمال في حادثة حريق بلاسكو، والاصلاحيون يطالبونه بالاستقالة.

المعارضة تسعى إلى ابعاد روحاني عن الترشح لفترة ولاية ثانية.

ترامب أضر بالديموقراطية الأمريكية.

صحيفة ابرار

المطالبة بتطووير تجهيزات رجال الاطفاء.

ظريف يؤكد على حصول المصارعين الأمريكيين على تأشيرات إيران.

الرقابة المالية تراجع الوثائق النفطية في عهد احمدي نجاد وأموال عائدات النفط.

تنمية العلاقات بين إيران ودول بحر قزوين.

رغبة مصافي آسيا في عقد اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع إيران.

صحيفة اطلاعات

اليوم..ازاحة الستار عن 5 انجازات دفاعية جديدة في مجال القتال البري والدفاعات الجوية.

في رسالة الى رئيس الجمهورية.. 75 استاذا جامعيا من جامعة شريف يدعون إلى تسهيل الدخول المؤقت للأميركيين الى ايران.

إيران ترحب بتعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي.

كمال خرازي: لا يمكن لإيران أن تقف مكتوفة الايدي أمام تحولات المنطقة.

هل ترامب يريد الحرب؟!

صحيفة تفاهم

الحكومة تعتزم عدم تثبيت أسعار النقد الأجنبي هذا العام، ومراجعة مصرفية لقيمة الفائدة في المصارف.

نصف مستشفيات إيران تحتاج إلى تطوير.

التهريب يهدد الإنتاج الوطني في إيران.

كاريكاتير

صحيفة شهروند

صحيفة فرهيختكان

صحيفة شرق

صحيفة قانون

صحيفة جوان