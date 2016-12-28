صحف إيرانية .. قلق من ارتفاع الدولار والسياسة الخارجية تجاه أمريكا

رؤية – بنده يوسف

صحيفة آرمان امروز

الاتفاق النووي لم يعد كافيا لإعادة ترشيح روحاني.

خامنئي: السلاح النووي محرم لأسباب فقهية وعقلية.

نائب الرئيس الإيراني: هناك من يقلق من التقدم، ولا نستطيع إصلاح ما يخربه الآخرون.

صحيفة ابرار

في اليوم الثاني لمناورات “مدافعو سماء الولاية7”..اطلاق ناجح لمنظومتي “مرصاد” و”يا زهراء3″ الصاروخيتين.

عقوبة السرقة المسلحة حد الحرابة.

ممثل فرنسا في البرلمان الأوروبي يهاجم إيران وروسيا.

البنك المركزي يعلن عن خطوات للتحكم في ارتفاع أسعار الدولار.

صحيفة كيهان

أصدقاء أمريكا في إيران، يسعون إلى السلطة بدعم من ترامب.

قريبا.. وضع الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية ومجالس البلدية.

المرشد الأعلى: يجب تعزيز الاقتدار والبنية الداخلية أمام العداء المتنامي من قبل نظام الهيمنة.

الرئيس الارميني: يجب تعزيز التعاون الاقتصادي بين اتحاد اوراسيا وإيران.

مسؤول برلماني: إيران قادرة على انتاج كافة القطعات النووية.

صحيفة ايران

مساعد وزير الخارجية الايراني: نجري مفاوضات مع 72 بلدا حول الغاء تأشيرات الدخول.

المشرف على منظمة الحج والزيارة حميد محمدي: أهم شروط إيران لإرسال الحجاج إلى الديار المقدسة هو ضمان أمن الحجاج وعدم التفريق بين الحجاج الإيرانيين وحجاج باقي البلدان الأخرى.

إيران وطاجيكستان وتركمنستان وكازاخستان تبحث سبل التعاون في مجال السكك الحديد.

وزیر الإتصالات الإیرانی یلتقی الرئیس الآذربایجانی ویبحثان العلاقات بین البلدین.

تعيين العمید حسین نجات نائبا لرئیس دائرة الاستخبارات التابعة للحرس الثوری.

نمو قطاع الصناعة الإیرانی بنسبة 4% فی 6 أشهر.

وفد إیرانی متخصص یدرس الوضعیة المتردیة لأکبر مجمع لصناعة الفولاذ فی باکستان.

صحيفة اعتماد

العالم يتجه إلى الشعبوية.

المدعي العام في طهران: احضار 57 شخصا في قضية المرتبات الفلكية

وزير الاقتصاد: النمو الاقتصادي لم ينعكس على حياة الناس، وليس هناك رضى عن الوضع المعيشي للايرانيين.

الخارجية الايرانية: لا أحد يمكن أن يُبعد إيران عن أفغانستان.

المخرج الشهير أصغر فرهادي يبعث برسالة إلى الرئيس الإيراني يعبر فيها عن خجله من وجود من يسكن المقابر في إيران.

كاريكاتير

صحيفة شرق

التحقيق مع صاحب مطعم امتنع عن تقديم الشاي لأردوغان

صحيفة جوان