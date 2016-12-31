صحف إيرانية .. وقف إطلاق النار في سوريا وحكومة روحاني تهتم بالمشردين

رؤية – بنده يوسف

صحيفة آرمان امروز

اتفاق وقف اطلاق نار في سوريا برعاية روسية تركية إيرانية.

استغلال حادثة سكان المقابر في الهجوم على حكومة روحاني.

حكومة روحاني وشخصه يتعرضان لهجمات منظمة من قبل المعارضين.



صحيفة آفتاب

اللاجئون الإيرانيون في ألمانيا وجودهم مهدد مع زيادة اللاجئين من سوريا وأفريقيا.



وزارة النفط تتابع مسألة قطع غاز تركمنستان، وكيفية حل المشكلة.

بعد طرد الدبلوماسيين الروس، آمريكا تكشف عن دبلوماسيتها المتطرفة.

صحيفة ابرار

السعودية تدعو ايران للمشاركة في الترتيبات لموسم الحج القادم.



تذبذب في المفاوضات حول الغاز بين إيران وتركمنستان.



رئيس البرلمان الاذربيجاني يطالب بالرد على إيران بعد تصريحات وزير الدفاع الإيراني الذي أعلن رفضه للتقارب بين آذربيجان وإسرائيل.



وزیر خارجیة صربیا یعلن رغبة بلاده بتطویر العلاقات الشاملة مع إیران.



لا بد من اصلاح النظام المصرفي بما يلبي احتياجات الاستثمارات الأجنبية.



صحيفة تعادل

درع نفطي في مواجهة السعودية بالتعاون مع العراق.



ظريف يتناول في مقالة كيفية مكافحة جذور الإرهاب.



حكومة روحاني تؤكد على مكافحة البطالة، ومدير مكتب روحاني يزور منطقة نصير آباد بعد حادثة سكان المقابر.



صحيفة ايران



ظريف: وقف إطلاق النار في سوريا.. إنجاز كبير.

إیران وجمهوریة آذربایجان توقعان وثیقة للتعاون الإقتصادی المشترك.



صالحی: مستمرون فی دراسة کیفیة استخدام محرکات الدفع النووی.



سيتم إعادة نفایات الوقود النووی الروسی من ایران الى موسکو.



صحيفة شهروند



مصدر مطلع: ترکمانستان شریک لا یعتمد علیه فی مجال الغاز، وذلك بعد خلافات مالية.

إیران توقع مع «دایو» الکوریة إتفاقیة لبناء السفن في إيران.



حكومة روحاني تصد هجوم المعارضين بمتابعة ملف المشردين.



صحيفة كيهان

الرئيس روحاني يرحب بعقد لقاء القمة الايراني الروسي التركي لحل الازمة السورية.



وزيرالامن السابق: أميركا وبريطانيا تخططان لخلق اضطرابات خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.



مدير صحيفة كيهان في اجتماع شعبي: لا يمكن حل مشكل سكان القبور في ظل مدراء يتلقون رواتب فلكية.



كاريكاتير

صحيفة شرق

صحيفة اعتماد