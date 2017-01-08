صحف: اتفاق تركي عراقي حول «بعشيقة».. والسعودية تُطيح بـ«مفخخ الدواعش»

إعداد – دعاء عبدالنبي

استعرضت الصحف العربية، اليوم الأحد، الموافق 8 يناير 2017، أهم وأبرز الأحداث في الشأن العربي والدولي، في كل من (الشرق الأوسط اللندنية – القدس العربي – الحياة اللندنية – عكاظ السعودية – الاتحاد الإماراتية)، حيث تناولت أهم التصريحات والأخبار الهامة ومنها:

صحيفة الشرق الأوسط اللندنية:

اندماج 8 فصائل سورية.. ومجزرة في أعزاز

اتفاق بين العبادي ويلدريم حول معسكر بعشيقة

الأمن السعودي يطيح «مفخخ الدواعش»

الاستخبارات تفسد «أمال» ترامب الروسية

شيرين عبادي: خامنئي وراء فساد القضاء

صحيفة القدس العربي:

مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بانفجار سيارة ملغومة في بغداد

عسيري: الجيش اليمني أصبح قادرًا على إدارة العمليات

المئات يحيون ذكرى ضحايا اعتداءات يناير 2015 في باريس

الافراج عن وزير الدفاع الإيفواري المحتجز من قبل جنود متمردين وسط البلاد

صحيفة الحياة اللندنية:

قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف سوقاً في بغداد

«حماس» تنفي اتهامات بالتورط في ليبيا

فرنسا تعزز جيشها «الرقمي» لصد الهجمات الالكترونية

تقدم للشرعية اليمنية قرب باب المندب

«خروج مشرّف» للقوات التركية من العراق

صحيفة عكاظ السعودية:

أمير مكة: الطائف الجديدة أول أنموذج لمدينة سعودية متكاملة

مؤشرات الإرهاب في السعودية في 2016: إحباط 59 %.. وانخفاض معدل العمليات شهريا

حجار لـ«عكاظ»: منصة إلكترونية لتمويل المنشآت الصغيرة في الدول الإسلامية

الإفراج عن وزير دفاع ساحل العاج بعد أن احتجزه متمردون

صحيفة الاتحاد الإماراتية:

الإماراتيون غير مشمولين بإجراءات أوروبا لمحاربة الإرهاب في منافذها الحدودية

مقتل 12 وإصابة 50 بتفجير استهدف «جميلة» شرق بغداد

170 قتيلاً وجريحاً بـ«مفخخة» تهز معقلاً للمعارضة شمال حلب

مقتل إرهابيين خطرين أحدهما خبير متفجرات بالرياض