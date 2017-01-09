صحف: الإعدام والسجن في قضية الديه.. والأسد يعلن استعداده للتفاوض

إعداد – دعاء عبدالنبي

استعرضت الصحف العربية، اليوم الاثنين، الموافق9 يناير 2017، أهم وأبرز الأحداث في الشأن العربي والدولي، في كل من (الشرق الأوسط اللندنية – القدس العربي – الحياة اللندنية – عكاظ السعودية – الاتحاد الإماراتية)، حيث تناولت أهم التصريحات والأخبار الهامة ومنها:

صحيفة الشرق الأوسط اللندنية:

الإعدام والمؤبد لقاتلي عناصر أمن بقرية الديه البحرينية

فلسطيني يقتل 4 جنود إسرائيليين دهسًا

عون يستهل بالسعودية اليوم زياراته الخارجية

غني: على طالبان أن تفصل نفسها عن الإرهابيين

رحيل رفسنجاني.. «براغماتي» النظام الإيراني

صحيفة القدس العربي:

رابطة حقوقية تتهم الحوثيين باستمرار اختطاف الآلاف في اليمن

العراق: مقتل 45 من داعش في قصف بمناطق مختلفة بمحافظة نينوى

التحالف الدولي يُحرر رهينتين في عملية إنزال جوي شرق سوريا

الأسد: مستعدون للتفاوض حول كل شيء في أستانة

صحيفة الحياة اللندنية:

«أسير» فلسطيني يدهس بشاحنة جنوداً في القدس

رحيل هاشمي رفسنجاني

العبادي والصدر يقاطعان اجتماع «تحالف الشيعة»

قصف وادي بردى بعد رفض «هدنة المياه» الروسية

الجيش اليمني يستعيد مديرية ذو باب

صحيفة عكاظ السعودية:

البحرين: أحكام نهائية بالإعدام والسجن في قضية “الديه”

الجبير يبحث مع الزياني المستجدات الإقليمية والدولية

3 اتفاقات ومذكرة تفاهم بين المملكة والنيجر

زيارة عون للسعودية.. عودة للصف العربي.. ولو كرِه «حزب الله»

صحيفة الاتحاد الإماراتية:

سوء الأحوال الجوية يغلق موانىء الكويت ويغير مسار رحلات طيران

البحرين .. محكمة التمييز تؤيد حكم الإعدام لقتلة الشهيد طارق الشحي وآخرين

الأسد: مستعدون للتفاوض حول كل شيء في أستانة

انقطاع المياه يجبر سكان دمشق على الاستحمام خارج منازلهم