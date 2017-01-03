صحيفة أسبانية: هولاند يلعب دورا رائدًا فى محاربة الإرهاب

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باريس- قالت صحيفة “الباييس” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تحارب فى عدة جبهات ضد الإرهاب، سواء كان فى العراق أو سوريا أو ليبيا أو مالى وأيضًا فى أفريقيا الوسطى، فى محاولة منها لحماية أراضيها من هجمات داعش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند يلعب دورًا رائدًا فى التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تساهم فرنسا فى التحالف الدولى بـ14 طائرة مقاتلة من طراز رافال المنتشرة فى الأردن والإمارات، كما تشارك بالبعثات الاستشارية والتدريب والدعم.

وأضافت الصحيفة أن هولاند يعمل جاهدًا منذ توليه الحكم فى عام 2012 فى محاربة الإرهاب وقام بإرسال جنوده إلى أماكن عدة فى العالم فى إطار الحرب على الإرهاب، وبعد عامين من بدء العمليات العسكرية للتحالف الدولى المناهض للإرهاب، والتى تشارك فيها فرنسا بقوة، ويعتبر الرئيس الفرنسى الوحيد بين زعماء الدول الأوروبية الأساسيين الذى يزور العراق.

ولفتت الصحيفة إلى أن العمليات العسكرية لا تزال ضد تنظيم داعش متواصلة، حتى فى مالى، ولا يزال التنظيم الإرهابى قادرًا على المقاومة رغم خسارته لنصف الأراضى التى سيطر عليها عام 2014 فى سوريا والعراق.