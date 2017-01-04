صحيفة ألمانية: عدد الهجمات ضد مراكز اللاجئين أكثر من المُعلن

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برلين – كشف تقرير لصحيفة «تاغس تسايتونغ»الألمانية أن عدد الاعتداءات التي استهدفت مراكز اللاجئين لدواعٍ عنصرية أكبر بكثير مما هو معلن عنه من قبل الدوائر الرسمية.

واستنادا إلى بحث استقصائي قامت به الصحيفة فإن العام الماضي شهد 142 عملية إضرام النيران في مراكز لإيواء اللاجئين.

الأمر الذي أسفر عن إصابة 125 شخصا غالبيتهم بسبب الاختناق، وفقا لـ «بواية العين الاخبارية».

وتوصلت الصحيفة إلى هذه الأرقام استنادا إلى تقارير إعلامية وتقارير لأجهزة الشرطة والحكومة الألمانية، إضافة إلى بيانات منظمة أماديو أنطونيو المناهضة للعنصرية.

وتمّ احتساب جميع حالات الحرق التي صنفتها الشرطة على أنها اعتداء أو يشتبه في كونها اعتداء. وتضمنت الإحصائية المقدمة من قبل الصحيفة عمليات إضرام النيران في مراكز اللاجئين التي استخدمت فيها أيضا زجاجات حارقة أو مواد متفجرة.

في المقابل، لم يتحدث تقرير المكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة سوى عن 66 عملية إضرام النيران في مراكز اللاجئين خلال العام، أضيفت إليها أربع عمليات أخرى تمّ فيها استخدام مواد متفجرة.