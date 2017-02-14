صحيفة أمريكية: واشنطن تعتقد أن موسكو نشرت صاروخاً جديداً في خرق لمعاهدة

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روسيا تطلق كروز

رؤية

واشنطن – قالت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم إن روسيا نشرت صاروخ كروز جديداً، على الرغم من شكاوى المسؤولين الأمريكيين، بأن ذلك يمثل خرقاً لمعاهدة للحد من الأسلحة تحظر الصواريخ الأمريكية والروسية المتوسطة المدى التي تُطلق من قواعد أرضية.

وقالت نيويورك تايمز، إن المسؤولين الأمريكيين خلُصوا الآن إلى أن الصاروخ إس إس سي-8 يعمل وتم نشره سرا.

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