صحيفة الحياة: الاحتلال يستعد لانهيار السلطة الفلسطينية

رؤية

القدس المحتلة – اعتبرت صحيفة الحياة اللندنية تأسيس إسرائيل موقعًا إلكترونيًّا للتعامل المباشر مع الجمهور الفلسطيني يأتي في إطار استعدادها لانهيار السلطة في رام الله.

وذكرت الصحيفة أن سلطات الاحتلال أعلنت في 9 فبراير (شباط) 2017 تأسيس موقع إلكتروني يقدم آخِر أخبار الإدارة المدنية الإسرائيلية وإجراءاتها في الأراضي الفلسطينية، كما يتضمن تعليمات لسبل تقديم الفلسطينيين طلبات مُباشِرة للإدارة الإسرائيلية للاستيراد والتصدير أو الحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل لأغراض التجارة أو العمل أو العلاج وغيرها.

كما يتضمن الشروط التفصيلية لدخول التجار أسواقًا معينة أو إدخال سلع معينة إلى قطاع غزة، مثل محركات السيارات والأدوية وغيرها، وتعليمات لسكان قطاع غزة المقيمين في الضفة أو الخارج في شأن سبل تقديم طلبات للحصول على تصاريح وغيرها.

إضافة إلى تعليمات للجمهور في شأن سبل الاتصال بالجانب الإسرائيلي من خلال الموقع الإلكتروني للدخول إلى الأراضي الزراعية الواقعة خلف الجدار.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور يُعَدّ أحد المؤشرات إلى الرؤية الإسرائيلية لمستقبل إدارة الضفة في حال غياب السلطة الفلسطينية عن المشهد في ضوء التطورات الجارية، مثل التوسع الاستيطاني غير المسبوق وخطط ضم الكتل الاستيطانية وغيرها.

وأضافت أن التطورات الأخيرة وضعت السلطة الفلسطينية أمام خيارين: إما قبول الأمر الواقع وإبقاء سلطة حكم ذاتي للتجمعات السكانية القائمة في حوالي 40% من مساحة الضفة، أو اتباع سياسة مواجهة ربما تؤدي إلى انهيار السلطة، وتاليًا حلول الإدارة المدنية الإسرائيلية مكانها.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، كشفت في أكتوبر الماضي أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستعد منذ فترة لسيناريوهات سقوط سلطة محمود عباس أبو مازن في الضفة الغربية، مؤكدة أن عملية الانهيار البطيء تمهيدًا لانتهاء سلطة الرئيس الفلسطيني تتواصل، ويتم التعامل مع الأمر كحقيقة واقعة من قِبل جميع المعنيين في الجيش والحكومة الإسرائيلية.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي، عاموس هارئيل، خلال تقرير له بالصحيفة العبرية، إن عباس يواجه التحدي من داخل حركته فتح، وكذلك من جانب حركة حماس، وفي الفترة الأخيرة، بدأ يواجه تحديًا آخر من جانب دول عربية.

وأكد المحلل الإسرائيلي، أن عزلة أبو مازن المتزايدة تفاقم من التوتر الداخلي في رام الله، ويحتمل أن يؤثر ذلك على الاستقرار الداخلي في المناطق الفلسطينية وعلى منظومة العلاقة المتوترة مع إسرائيل.

(وكالات)