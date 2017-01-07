صحيفة بريطانية: بوتين سحب قواته من سوريا بعد التأكد من سلامة الأسد

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لندن – اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية أن سحب معظم القوات الروسية من سوريا جاء بعد أن شعر الرئيس «فلاديمير بوتين» بأن حليفه «بشار الأسد» بات آمنا.

وقالت الصحيفة إن «بوتين» قد أشر إلى «مهمة شبه منجزة» بإعلان بدء مغادرة عدد من القطعات الروسية من البحر الأبيض المتوسط تتقدمها حاملات الطائرات (الأميرال كوزينتسوف).

وأضافت أن آراء الخبراء منقسمة بشأن رحلة حاملة الطائرات كوزينتسوف إلى البحر الأبيض المتوسط، وهل أنها قدمت أي فعل عسكري أم كانت مجرد عرض رمزي للقوة البحرية الروسية؟

وتابعت أن قرار «بوتين» بتقليص قواته في سوريا بدءا من 29 ديسمبر الماضي تزامن مع بدء الهدنة في سوريا التي توسطت روسيا وتركيا لتحقيقها، وأن اتفاق الهدنة الهش، الذي استبعد تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة فتح الشام القريبة من القاعدة، ظل ساريا في الغالب على الرغم من أنه ليس كل الأطراف بدت ملتزمة به.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق صمم لتمهيد الطريق لمحادثات السلام المقرر عقدها في أستانة، عاصمة كازاخستان، في وقت لاحق من هذا الشهر في محاولة لإنهاء النزاع الدائر في سوريا منذ ست سنوات.

وخلصت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن الرئيس الروسي بات يشعر هذه المرة أن حليفه رئيس النظام السوري «بشار الأسد» بات آمنا، إن لم يكن سياسيا، فعسكريا على الأقل.

وسبق أن أعلن «بوتين» في مارس عن سحب جزئي للقوات الروسية من سوريا لكنه سرعان ما عزز وجودها ثانية مع اشتداد القتال ، حسبما ذكر الـ«بي.بي.سي».

ومازالت روسيا تنشر منظومة دفاع جوي في سوريا مجهزة بأنظمة صواريخ أس 300 وأس 400.

وفي هذا السياق، رأت فايننشيال تايمز أن قرار موسكو بإرسال حاملة الطائرات (الأميرال كوزينتسوف)، حاملة الطائرات المقاتلة الوحيدة لديها، إلى البحر المتوسط في منتصف أكتوبر جاء في وقت تصاعدت فيه اتهامات مسؤولين غربيين لروسيا بأنها ضالعة في جرائم حرب بسبب حملة قصفها في حلب.

وأضافت أن خبراء عسكريين روسا يعتقدون أن الهدف الرئيسي لإرسال حاملة الطائرات كوزينتسوف إلى سوريا كان استعراض قوة روسيا العسكرية واختبار قدرات حاملة الطائرات المعمرة، وإعطاء فرصة للتدريب ومشاركة المقاتلات في معركة حقيقية.

كان الرئيس الروسي أمر، يوم الإثنين الماضي، بسحب معظم القوات الروسية من سوريا، وذلك بعد خمسة أشهر من توجيه ضربات جوية، قائلا إن الكرملين «أنجز معظم أهدافه».

وقال «فيكتور بونداريف»، قائد سلاح الطيران الروسي، في مقابلة مع صحيفة «كمسمولسكايا برافدا»، نشرت الخميس، إن روسيا ستكمل سحب أغلب قوتها الجوية في سوريا في أي وقت قبل نهاية الأسبوع الجاري.