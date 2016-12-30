صحيفة: «حزب الله» يبدأ عمليات اغتيال قادة المعارضة بإدلب

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موسكو – نقلت صحيفة إيزفيستيا الروسية عن مصادر مطلعة ان القوات الخاصة لـحزب الله اللبناني بدأت بعمليات القضاء على القادة الميدانيين للثوار في محافظة إدلب، حيث تمكنت من قتل أثنين منهم في ريف إدلب الجنوبي.

وأشارت المصادر أن هذا التكتيك يسمح بتجنب العمليات العسكرية الواسعة في إدلب, تفادياً للخسائر المحتملة في صفوف القوات المهاجمة.

وقالت الصحيفة أن أشخاصا هاجموا أحد مقرات جيش إدلب الحر في بلدة معرتحرمة بريف إدلب الجنوبي, وتمكنوا من قتل القائدين أحمد الخطيب و يونس الزريق, قبل يوم من مقتل قائد آخر يدعى أبو عدي من أحرار الشام, ونسبت الصحيفة أن الفاعلين هم مجموعات خاصة تابعة لحزب الله حصلت عليها بحسب مصادر من مكان تواجد القادة عبر الأجهزة الأمنية.