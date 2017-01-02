صحيفة سعودية: مليشيا «حزب الله» تشكل عصابات لسرقة مصارف لبنان

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الرياض – عبّرت مصادر لبنانية مطلعة، عن مخاوفها من تنامي عمليات السطو على المصارف اللبنانية خصوصًا أن كافة المؤشرات تدل على أن عمليات السطو الأخيرة ليست فردية وأن مرتكبيها ينتمون إلى حاضنة محددة.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن المصادر -لم تذكر اسمها-، قولها: إنه “في بدايات انطلاق عمل (حزب الله) وقبل اتخاذه هذه التسمية الرسمية، عرف لبنان تنظيمًا كان أهل الضاحية الجنوبية يعرفونه بالخبيطة وكانت مهمته السطو على البنوك لتمويل أعمال التنظيم المسلح”.

وأضافت المصادر: إن سقوط عباس زعيتر في آخِر عمليات السطو ومدى علاقته بـ”حزب الله” رغم ادعاء الحزب فصله من صفوفه أخيرًا يدل على أن تطورًا ما تعيشه بيئة الحزب على المستويين المالي والجنائي وهو تطور من شأنه أن يحدث تداعيات كبيرة على الساحة اللبنانية.

يُذكر أن أحد المصارف اللبنانية في الضاحية الجنوبية تعرض لعملية سطو مسلح نهار الجمعة الماضية، حيث تمكن شرطي من قتل أحد اللصوص وإصابة شريكه، وتبين أن اللص القتيل يدعى عباس زعيتر وهو أحد مقاتلي ميليشيا “حزب الله” وقاتَل بصفوف الحزب في سوريا.