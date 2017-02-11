صحيفة عبرية: قناة مائية حول غزة لحماية إسرائيل

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القدس المحتلة – كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم السبت، عن اقتراح جديد يقضي بإنشاء إقامة قناة مائية حول قطاع غزة لحماية إسرائيل.

وقال الكاتب والمحلل الإسرائيلي -في الصحيفة “يوسي ملمان”- إن الحرب مع غزة ليست قدرًا يمكن منعها وإبعادها وهذا متعلق بالطرفين، حيث إنه حسب التقديرات الطرفان لا يريدان جولة أخرى رغم أنهما يستمران في التسلح والاستعداد للحرب القادمة.

وأضاف “ملمان”، إن “حماس تقوم بحفر الأنفاق داخل إسرائيل، وتقوم بصناعة الصواريخ التي تتحسن دقتها ويتحسن مداها، وتقوم بإجراء التجارب في البحر المتوسط. وهي تقوم أيضًا بتحسين وتوسيع القدرات البحرية والبرية والجوية. وتطور ذراعًا بَحْرية فيها وحدات غواصين، وذراعها الجوية لديها طائرات بدون طيار من أنواع مختلفة، وسلاح مضادّ للطائرات”.

وتابع “إسرائيل من جهتها تستمر في إقامة الجدار تحت الأرض على الحدود مع غزة، وهي تطور وسائل أفضل للكشف عن الأنفاق وتحسن قدرتها التسليحية”.

هناك تقديرات تقول: إن حماس استعادت قدرتها العسكرية التي كانت لها قبل عملية “الجرف الصامد” ولكن التقديرات الاستخبارية في إسرائيل تقول: إن حماس غير معنية الآن بمواجهة جديدة.

وأوضح المحلل الإسرائيلي أن رغبة حماس في الحفاظ على الهدوء لها أدلة في الميدان. القوات الأمنية التابعة لها تقوم بالتجول على طول الحدود لمنع التسلل، ويحاولون الحصول على معلومات عن نوايا المنظمات السلفية غير الخاضعة والتي لا توافق على إمْرَة «حماس».

وكشف “يوسي ملمان” أن عالِم النفس اليهودي الأمريكي د. ديفيد تشارني قدم اقتراحًا لحماية إسرائيل يقضي بإقامة قناة مائية حول قطاع غزة، يطلق عليها «قناة إسرائيل».

وفي مقابلة مع «معاريف» قال د. تشارني: إن الفكرة تعتمد على حكمة البساطة. إسرائيل، تقوم بإحاطة القطاع بقناة مائية عميقة وواسعة يتم ضخ مياه البحر المتوسط إليها. وهو يقترح قناة بعرض 200 متر وعمق 60 مترًا.

وأضاف “القناة ستمر في الأراضي المحتلة شمال غزة وتلتقي مع البحر المتوسط وتحيط القطاع حتى نقطة الالتقاء في الجنوب، حيث الحدود مع مصر.

ويشدد د. تشارني على أن الحديث هو عن فكرة قديمة لبناء النفق كأداة دفاعية أمام الغزاة.