صحيفة «قانون» الإيرانية تهاجم «حماس» بسبب موقفها من حلب

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طهران – هاجمت صحيفة إيرانية حركة حماس بسبب إدانتها واستنكارها لما ارتكبه نظام الأسد والقوات الروسية والميليشيات الشيعية، من “مجازر وعمليات قتل وإبادة” بحق المدنيين في حلب السورية.

وكتبت صحيفة “قانون” المقربة من تيار المحافظين في إيران تعليقًا على موقف حركة حماس مما يجري في حلب، قائلة: “يبدو أن حركة حماس ومنذ فترة طويلة ابتعدت عن إيران، ويمكن فهم هذا الابتعاد بوضوح من خلال ما يحدث في سوريا، وكل ذلك يحدث في الوقت الذي ينفي قادة الحركة وجود أي خلافات في الرؤى بين طهران والحركة، ولكن على أرض الواقع يقومون بأفعال تختلف تمامًا عما يقولون”، على حد زعم الصحيفة.

وكانت حماس عبّرت الأسبوع الماضي عن رفضها واستنكارها لكل “عمليات القتل والإبادة التي يتعرض لها الآمِنون الأبرياء في حلب”، معلنة “تضامنها معهم”.

كما شنت الحركة حملة اعتقالات في صفوف قادة وكوادر حركة الصابرين الموالية لإيران في قطاع غزة على خلفية احتفالهم بسقوط أحياء حلب.

وفي الوقت ذاته رفع عناصر من كتائب القسام، لافتات تضامنية مع ما يجري في حلب، وذلك خلال احتفالية للحركة بانطلاقتها الـ29.

وبحسب الصحيفة الإيرانية فإن الإجراءات التي اتخذتها حركة حماس، بعد ما وصفته بـ”تحرير حلب”، “يبرز التوجه العدائي لهذه الحركة بصورة أوضح”.

وفي السياق نقلت الصحيفة عن “حشمت الله فلاحت بيشه”، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قوله: إنه “منذ بداية الأزمة السورية وجهت لحركة حماس انتقادات شديدة؛ بسبب مواقفها المتناقضة”.

وقلل النائب الإيراني من شأن حماس بقوله: “هنا يجب أن تجدر الإشارة إلى أن إيران لا تعتبر حماس المقاومة بأكملها”.

وهدد بوقف “التعامل مع حركة حماس”، قائلًا: “في الوقت الحالي، فإن العمق الإستراتيجي للمقاومة يمتد من شبه القارة الهندية حتى حدود إسرائيل، وإذا استمرت حركة حماس في هذا التوجه السياسي وفي هذه العرقلات، فلا شك، أن إيران ستدخل بعلاقات جديدة مع الحركات الفلسطينية الأخرى، بالشكل الذي لا تتضرر المقاومة فيه بصورة كبيرة، على حد قوله”.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين حركة حماس وإيران تمر بحالة من التوتر الشديد، التي صاحبتها خطوات عملية من الحركة الفلسطينية بمواجهة النفوذ الإيراني في قطاع غزة، وذلك على خلفية مواقف الأولى من نظام الأسد والحرب في اليمن، وغيرها من القضايا المناقضة لسياسة طهران في المنطقة.

وكانت عدة صحف لبنانية تابعة لحزب الله شنت هجومًا حادًّا على حماس الأسبوع الفائت بسبب موقفها الرافض لمجازر حلب من قِبل نظام الأسد والميليشيات الإيرانية.

(وكالات)