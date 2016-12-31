صحيفة: قراصنة روس اخترقوا الشبكة الكهربائية في أمريكا

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واشنطن – تمكن قراصنة روس من اختراق الشبكة الكهربائية فى الولايات المتحدة عبر شركة مزودة للكهرباء فى فيرمونت شرق البلاد، وهو هجوم لم يكن له تأثير على عمليات تلك الشركة، لكنه يكشف عن وجود “ضعف”، وفق ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” مساء أمس الجمعة.

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أنه “تم العثور داخل نظام الشركة المزودة للكهرباء فى فيرمونت على رمز يرتبط بعملية قرصنة معلوماتية، ولم تحدد الصحيفة تاريخا لعملية القرصنة.

ورغم أن “الرمز لم يتم استخدامه بفعالية لتعطيل عمليات الشركة المزودة (للكهرباء) إلا أن اختراق الشبكة الكهربائية الوطنية مهم لأنه يشكل نقطة ضعف خطيرة” بحسب ما أوضحت “واشنطن بوست” استنادا إلى مسؤولين أمريكيين لم تسمهم ، حسبما ذكرت وكالة «الأنباء الفرنسية».

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية تجهل حتى الآن ما كانت الدوافع الروسية من وراء تلك العملية، مرجحة أن يكون القراصنة قد حاولوا تقويض عمليات الشركة المزودة للكهرباء التى لم تحدد الصحيفة اسمها، أو أنهم حاولوا القيام باختبار.

ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن هناك فى فيرمونت شركتين كبيرتين مزودتين للكهرباء هما “غرين ماونتن باور” و”بورلينغتن إلكتريك”.

فى ديسمبر 2015، عاش نحو 80 ألفا من سكان غرب أوكرانيا فى الظلام ساعات عدة إثر هجوم إلكترونى غير مسبوق. ووجهت أصابع الاتهام بالمسؤولية عن الهجوم إلى الروس الذين نفوا ذلك.