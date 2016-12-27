«صداع الشرق الأوسط» إرث ترامب من الرئاسة الأمريكية

رؤية – هالة عبدالرحمن

واشنطن – لن يهنأ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بإرث الرئاسة الأمريكية كما يحلو له، فقضايا الشرق الأوسط ستظل صداع يؤرقه طوال فترته الرئاسية.

وأكدت صحيفة «التايم» الأمريكية، في مقال لها، أن ترامب كان يطلق التصريحات العدائية العنصرية يمينًا وشمالًا ضد المسلمين وفرض الحظر على دخولهم البلاد تارة، وضد المكسيكيين تارة آخرى وبناء سور يفصل بينهم وبين الأمريكيين.

ويستخدم ترامب دائمًا لغة “نحن أو أنتم” التي تعتمد على ورقة رابحة لمخاطبة الملايين، ولكن الأمور أصبحت أعقد مما يتصور ترامب في الشرق الأوسط فهناك أربعة مناطق ستشكل صداعًا كبيرًا له خلال فترته الرئاسية.

بعد مرور أكثر من عام ونصف على التدخل العسكري والحرب الأهلية في اليمن، وقع أكثر من 10 آلاف قتيل، وتدعم الولايات المتحدة العمليات العسكرية هناك على الرغم من أنها تسببت في مقتل آلاف المدنيين، بالإضافة إلى أن اليمن دخلت في مجاعة تسببت في قتل الأطفال وتشهد فراغ كبير من السلطة، كما أنها أمة ذات تاريخ طويل من التمرد المسلح، وكل هذا صداع كبير في انتظار رأس ترامب.

تركيا وسوريا والأكراد ثاني صداع يواجهه ترامب، فقد تخلق الأزمة السورية حالة عداء بين واشنطن وتركيا التي تتخذ صف المعارضة السورية وتدعم الجيش السوري الحر ضد قوات بشار الأسد.

ومازالت الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي بطيئة ودموية، حيث تشارك القوات الأمريكية مع القوات العراقية من أجل استعادة السيطرة على المدن العراقية وكان أكبر هذه العمليات عملية استعادة الموصل، والأمر يزداد تعقيدًا في سوريا ببسب الحرب المستعرة بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة، ففي اللحظة التي سقطت الموصل من يد داعش، سيطرت على تدمر السورية.

وتسبب الغزو الأمريكي للعراق في الكثير من المآسي للبلاد التي يجب على واشنطن إصلاحها قبل أن تخرج منها بلا رجعة، ومن أبرز التحديات التي تواجه واشنطن في العراق هو إعادة بناء المدن المدمرة وإعادة توطين مئات اللاجئين، وإصلاح النسيج الاجتماعي بعد عقد من العنف.