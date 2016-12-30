صدور كتاب «وادي الملوك منذ هوارد كارتر»

رؤية

القاهرة- صدر حديثا عن وزارة الآثار، كتاب “وادي الملوك منذ هوارد كارتر”، يضم جميع المحاضرات التي ألقيت في ملتقى الأقصر الذي عقد في استراحة هوراد كارتر بالبر الغربي لمدينة الأقصر عام 2009 أثناء الاحتفال بمرور 87 عاما على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وإعادة افتتاح استراحة كارتر.

الكتاب يحتوى على مجموعة متميزة ومتنوعة من المقالات والأبحاث العلمية التى توضح نتائج الاكتشافات الأثرية فى وادى الملوك بالبر الغربى لمدينة الأقصر، وكذلك التحليلات الجديدة للآثار المستخرجة من باطن ذلك الوادى الأثرى المهم، والذى ما يزال يحوى العديد من الأسرار المثيرة عن ملوك وشخصيات مصرية مهمة وغيرها فى عصر الدولة الحديثة وما بعدها.

يذكر أن هذه المقالات تدور حول عدد من الموضوعات المهمة مثل المكتشف الإنجليزى لمقبرة توت عنخ آمون هوراد كارتر، ومشروع آمون مس فى وادى الملوك، والخبايا فى الجبانة الملكية فى طيبة والعمارنة، والمومياوات الملكية فى وادى الملوك، ونفق مقبرة الملك سيتى الأول (“كى فى” رقم 17)، وإعادة حفر مقبرة الملك حورمحب، بالاضافة إلى أعمال الترميم بمقبرة الملك أمنحتب الثالث والقناع الذهبى للملك توت عنخ آمون ومشروعات آمون مس.