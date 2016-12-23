صفقة قياسية تنقل «أوسكار» من تشيلسي إلى الدوري الصيني

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لندن – أكد نادي تشيلسي -متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- على أن لاعب وسطه البرازيلي الدولي أوسكار انضم إلى شنغهاي سيبغ الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورغم عدم الكشف عن أي تفاصيل مالية لهذه الصفقة فإن وسائل إعلام قدرت قيمتها بنحو 60 مليون يورو (62.63 مليون دولار)، لتكون بالتالي الأعلى في الدوري الصيني.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز» يحمل النادي الصيني الرقم القياسي السابق، بتعاقده مع المهاجم البرازيلي هالك مقابل 47 مليون جنيه (زهاء 59 مليون دولار).

وخلال أربعة أعوام ونصف في صفوف تشلسي فاز أوسكار (25 عاما) مع النادي اللندني بالدوري الإنجليزي الممتاز وبكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وبالدوري الأوروبي.

ويحتل شنغهاي سبيغ المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط أمام جاره شنغهاي غرينلاند.

وأنفقت الأندية الصينية أكثر من 440 مليون دولار هذه السنة لجلب لاعبين أجانب إلى دوري كرة القدم الصيني، أبرزهم الأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي، والإيطالي غراتسيانو بيللي والإيفواري جيرفينيو.

كما تعاقدت مع مدربين بارزين أمثال الإيطالي مارتشيلو ليبي والسويدي زفن غوران إريكسون، والبرازيلي لويز فيليبي سكولاري والتشيلي مانويل بيليغريني.