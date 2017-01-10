صهر ترامب على موعد مع خط النار في البيت الأبيض

كتب هالة عبدالرحمن

واشنطن – أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين صهره جاريد كوشنر ضمن أكبر مستشاريه في البيت الأبيض جدلًا واسعًا على صفحات الجرائد والمجلات وداخل البيت الأبيض نظرا لمحاباة الأقارب وتحسبا لنشوء نزاعات مستقبلية.

وكان كوشنر البالغ من العمر 35 عامًا وهو زوج ابنة ترامب ايفانكا، الابنة المفضلة لدى الرئيس، قد لعب دورًا كبيرًا من وراء الكواليس في حملة ترامب الانتخابية، ولا يشكل تعيين ترامب في هذا المنصب خطرًا بسبب صلته بالرئيس بقدر ما يشكل خطرًا بسبب أعماله التجارية المتشعبة.

ويعمل كوشنر في مجال التطوير العقاري وله أعمال تجارية متعددة أخرى، ولكن مستشاره القانوني أكد أنه سييستقيل من مصبه كمدير تنفيذي لشركاته وسينأى بنفسه عن كسب أي شئ من منصبه الجديد.

وستشمل وظيفة كوشنر تقديم النصيحة للرئيس مع كبار مستشاري البيت الأبيض على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها رئيس الولايات المتحدة جدلًا واسعًا بشأن المحسوبية فقد سبقه بيل كلينتون الذي عين زوجته رائدة لبرنامج إصلاح الرعاية الصحية، في حين اختار جون كيندي شقيقه روبرت لمنصب النائب العام بعد انتخابه في عام 1960.

وسيكون تعيين كوشنر مثيرا للجدل وقال ترامب “كان جاريد سندا كبيرا ومستشارا موثوقا فيه طوال الحملة الانتخابية والفترة الانتقالية وأفخر بأنه سيلعب دورا قياديا بارزا في إدارتي“.

وسيجري تنصيب ترامب كالرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في العشرين من يناير/كانون الثاني.

وتعهد السيد ترامب بإعادة الصفقات التجارية الدولية الأكثر ربحًا للولايات المتحدة، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.