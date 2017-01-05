صهيوني يطعن فلسطينيًا والمستوطنون يهاجمون قرية كفل حارس

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القدس المحتلة – أُصيب فلسطيني من الداخل الفلسطيني المحتل لعام 48، في الأربعينيات من عمره بجروح ، اليوم الخميس، جراء تعرضة للطعن من قبل شخص يهودي وسط مدينة اسدود في المنطقة الجنوبية.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية هرعت للمكان وشرعت بعملية بحث لاعتقال شخص يحمل ملامح “يهودي متدين” يعتقد بأنه هاجم الفلسطيني على خلفية “قومية متطرفة”، حسب تعبير المصادر.

ونقلت المواقع الالكتروني العبرية عن شهود عيان قولهم إن المعتدي يهودي فيما أكد الفلسطيني الذي تعرض للهجوم سماعه كلمات عبرية رددها المعتدي.

كما واقتحمت مجموعة مكونة من عشرة مستوطنين، قرية كفل حارس الفلسطينية الواقعة شمال الضفة؛ بحجة “الصلاة” في احد المقامات التي يعتبرونها مقدسة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين سكان القرية الفلسطينية والمستوطنين الذين اقتحموا القرية بسياراتهم.

وقالت المصادر الاسرائيلية إن قوة كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأنقذت المستوطنين قبل أن تعتقلهم وتحولهم للتحقيق بتهمة خرق الامر العسكري الذي يمنع الاسرائيليين من دخول القرى والمدن الفلسطينية المحتلة.