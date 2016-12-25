صورة.. مستر ومسز «يوسف»

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القاهرة – بعد احتقال الممثلة السورية كندة علوش بعيد ميلاد زوجها الممثل عمرو يوسف والذي وافق الـ 23 ديسمبر الجاري، وتوالت التهنئة على عمرو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شكر عمرو يوسف كل من قدم له التهنئة، حيث نشر صورة جديدة تجمعة بزوجته كندة علوش عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من فرح ابنة المنتج صادق الصباح والذي أقيم مساء أمس الجمعة بلبنان.

وعلق عمرو يوسف على الصورة كاتباً :” شكراً لكل من هنئني بعيد ميلادي، هو واحد من أفضل أعياد الميلاد لأن جميعكم معاً، وهنا السيد عمرو يوسف وزوجته، قدموا التحية”.

Thank you sooooooooooooo much for your birthday wishes it's always the best birthday because i have you all in my life , And that's the Mr and Mrs Youssef Saying hello A photo posted by Amr Youssef (@amryoussefofficial) on Dec 23, 2016 at 5:54pm PST

وكان خبر عقد قران عمرو يوسف وكندة علوش انتشر مساء الخميس 24 نوفمبر، وأكد مصدر مقرب من الثنائي الخبر، وأشار إلى أن عقد القران أقيم في حفل بسيط، على أن يقام حفل زفاف مطلع العام المقبل.