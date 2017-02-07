صور نادرة لمكتبات متجولة حول العالم

df

 رؤية – مها عطاف

سلام على تلك الدفاتر، إن لي إليها غرامًا فوق كل غرام، سلام عليها إن حييت وإن أمت، فهذا وداع والدموع دوامي”

هكذا وصف أحد الفلاسفة عالم “القراءة”، الذي يسبح فيه كل محب لها، بعيدًا عن كل شئ حوله، وفي عصرنا هذا، أصبحت القراءة للجميع، يصلك ما شئت أينما كنت، مع التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، فيمكنك بضغطة زر واحدة، تحميل العديد من الكتب التي لا حصر لها، ولكن منذ زمن بعيد، هل تساءلت كيف كانت للكتب أن تصل للنواحي النائية والبعيدة التي لا تمتلك المكتبات؟!

ظهرت «المكتبة المتنقلة » في العديد من البلدان المختلفة، فكانت عبارة عن سيارة مصممة خصيصًا لنقل الكتب، وكانت عادة ما تذهب إلى الأماكن النائية التي تفتقر للخدمات المكتبية، وكانت أول عربة متجولة بالخيول، ظهرت في «وارينغتون» بإنجلترا، في أواخر 1850، كانت تنقل حينها 12 ألف كتاب في سنة واحدة، بعدها انتشرت العربات إلى ذورتها في منتصف القرن الـ20، حيث أصبحت جزءًا من الحياة في أمريكا.

نرصد لكم في هذا التقرير صور نادرة للمكتبات المتجولة حول العالم:

أول مكتبة عامة متنقلة في سينسناتي عام 1927

3

إيران عام 1970

2

من داخل مكتبة متنقلة عام 1960

4

إندونيسيا في بداية القرن الـ20

6

كولومبيا 1940

7

إيوا عام 1927

9

 ولاية نورث كارولينا عام 1936

11كانتربيري جنوب إنجلترا

18

بوسطن عام 1963

19

ولاية يوتا 1970

17

 عربة تجرها الخيول في واشنطن عام 1900، من أوائل المكتبات في أمريكا، ولكن تم تدميرها عام 1910

21

ميريلاند عام 1928

bookmobile-library-on-wheels-10-58982a4dd80cb__880

مقاطعة سانبيتي بولاية يوتا الأمريكية

bookmobile-library-on-wheels-37-58982a818765f__880 (1)

يذكر أنه مازال موجود هذا النوع من المكتبات إلى الآن، ولكن أصبح انتشارها قليل، لوجود شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي.

لا تعليقات

اترك رد