صور نادرة لمكتبات متجولة حول العالم

رؤية – مها عطاف

“سلام على تلك الدفاتر، إن لي إليها غرامًا فوق كل غرام، سلام عليها إن حييت وإن أمت، فهذا وداع والدموع دوامي”

هكذا وصف أحد الفلاسفة عالم “القراءة”، الذي يسبح فيه كل محب لها، بعيدًا عن كل شئ حوله، وفي عصرنا هذا، أصبحت القراءة للجميع، يصلك ما شئت أينما كنت، مع التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، فيمكنك بضغطة زر واحدة، تحميل العديد من الكتب التي لا حصر لها، ولكن منذ زمن بعيد، هل تساءلت كيف كانت للكتب أن تصل للنواحي النائية والبعيدة التي لا تمتلك المكتبات؟!

ظهرت «المكتبة المتنقلة » في العديد من البلدان المختلفة، فكانت عبارة عن سيارة مصممة خصيصًا لنقل الكتب، وكانت عادة ما تذهب إلى الأماكن النائية التي تفتقر للخدمات المكتبية، وكانت أول عربة متجولة بالخيول، ظهرت في «وارينغتون» بإنجلترا، في أواخر 1850، كانت تنقل حينها 12 ألف كتاب في سنة واحدة، بعدها انتشرت العربات إلى ذورتها في منتصف القرن الـ20، حيث أصبحت جزءًا من الحياة في أمريكا.

نرصد لكم في هذا التقرير صور نادرة للمكتبات المتجولة حول العالم:

أول مكتبة عامة متنقلة في سينسناتي عام 1927

إيران عام 1970

من داخل مكتبة متنقلة عام 1960

إندونيسيا في بداية القرن الـ20

كولومبيا 1940

إيوا عام 1927

ولاية نورث كارولينا عام 1936

كانتربيري جنوب إنجلترا

بوسطن عام 1963

ولاية يوتا 1970

عربة تجرها الخيول في واشنطن عام 1900، من أوائل المكتبات في أمريكا، ولكن تم تدميرها عام 1910

ميريلاند عام 1928

مقاطعة سانبيتي بولاية يوتا الأمريكية

يذكر أنه مازال موجود هذا النوع من المكتبات إلى الآن، ولكن أصبح انتشارها قليل، لوجود شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي.