ضاحى خلفان يعلق على اتفاق الهدنة فى سوريا

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أبوظبي – حلل، رئيس شرطة دبى السابق، ضاحى خلفان، معادلة وقف إطلاق النار فى سوريا والتى جرى الاتفاق عليها بين تركيا وروسيا وإيران أمس الخميس.

ونشر خلفان عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قراءته الخاصة للاتفاق، موضحا أن هذه التسوية تعد “معادلة جميلة فى السلام السورى.. روسيا: تضمن الأسد، وإيران: تضمن حزب اللات، وتركيا: تضمن داعش”، وفقا لقوله.

وتضمن الاتفاق وفق عدد من التقارير الإعلامية أن يبقى بشار الأسد فى موقع رئيس الجمهورية على الأقل للأعوام القليلة المقبلة، ثم رحيله إن كانت الظروف ملائمة.