ضاحي خلفان: العالم يترقب قرار ترامب بتفكيك المفاعلات النووية الإيرانية

رؤية

أبوظبي – أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن العالم يترقب قرار الرئيس الأمريكي الجديد ترامب بتفكيك المفاعلات النووية الإيرانية.

وكتب ضاحي خلفان، عبر حسابه على «تويتر» اليوم الثلاثاء، إن «العالم يترقب قرار الرئيس الأمريكى الجديد السيد ترامب القاضى بتفكيك مفاعلات إيران النووية حتى تكون المنطقة فى مأمن من الشر».

ياتي ذلك عقب تصريحات ترامب أمس الاثنين، بأن كوريا الشمالية لن تكمل صنع سلاح نووى قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة وتعهد قائلا على تويتر «هذا لن يحدث!».