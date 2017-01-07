ضبط ذخيرة حية بحوزة ضابط أمريكي في مطار القاهرة الدولي

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القاهرة – أكدت مصادر مسئولة بمطار القاهرة، اليوم السبت، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الفرنسية رقم 508 المتجهة إلى باريس، اشتبه رجال التأمين في راكب أمريكي الجنسية، تبين أنه ضابط صف بالسفارة الأمريكية “عريف”، وبتفتيش حقائبه عُثر على طلقة حية صغيرة الحجم، بالمخالفة لقانون حيازة الأسلحة والذخيرة.

وأوضحت المصادر أن الراكب تنازل عن الطلقة، وأكد لسلطات المطار في مصر عدم علمه بمنع اصطحاب ذخائر حية أثناء السفر، وسمح له بالسفر على متن الطائرة المتجهة إلى فرنسا.

ونفت سلطات مطار القاهرة الدولي، صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية، حول القبض على ضابط في الجيش الأمريكي، يحمل “جواز رسمي”، بتهمة محاولة تهريب ذخيرة حية لسلاح قناصة، ومبلغ مالي قيمته 50 ألف دولار، خلال سفره إلى فرنسا، وفقًا لما أورده موقع “اليوم السابع”.