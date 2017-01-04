ضبط 3 متهمين جدد في حادث الكنيسة البطرسية بالقاهرة

رؤيـة

القاهرة – أعلنت وزارة الداخلية، ضبط متهمين جدد في حادث استهداف الكنيسة البطرسية، وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار استكمال الجهود المبذولة في مجال تتبع وملاحقة منفذي الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بولس وبطرس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ودوائر ارتباطاتهم، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضبط الهاربين (مهاب مصطفى السيد قاسم – كرم أحمد عبدالعال إبراهيم) من العناصر الرئيسية في ارتكاب الحادث، فقد تمكن فريق البحث من ضبط الثاني بينما لازالت الجهود مستمرة لضبط المتهم الأول.

على جانب آخر، فقد تمكن قطاع الأمن الوطنى من تحديد وضبط (3) من عناصر البؤرة الإرهابية المنفذة للحادث والذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى خلال الفترة الحالية تستهدف منشآت حيوية وهامة بهدف زعزعة الأمن والإستقرار بالبلاد وهم :

“أحمد عاطف عوض صالح” مواليد 20/8/1983، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة ، نقاش، و”عبدالرحمن عبدالفتاح على عويس” مواليد 20/6/1983, مقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة ، تاجر، و”عبدالحى نور الدين أبو المجد حسانين” مواليد 16/9/1980 ، يمقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، حيث عُثر بحوزة الأخير على (3) عبوات ناسفة و (3) فرد خرطوش محلى الصنع وكمية كبيرة من طلقات الخرطوش.

وكشفت عمليات الفحص سابقة إرتباط المضبوط “أحمد عاطف” بجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركته فى تأمين مسيرات الجماعة بإستخدام الأسلحة النارية وقناعته وباقى عناصر البؤرة بالأفكار التكفيرية وإتفاقهم على الإشتراك فى تنفيذ الحادث.

تم إحالة المضبوطين للنيابة لمباشرة تحقيقاتها، وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط الهارب “مهاب مصطفى”.