طائرات شحن روسية تلقي بمساعدات إنسانية إلى سكان دير الزور

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موسكو – أعلن مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا عن إيصال 6.2 طن مساعدات إنسانية إلى سكان مدينة حلب ومحافظة حماة، حسبما نقلته وكالة «سبوتنيك»، اليوم السبت.

وجاء في بيان صادر عن المركز أنه أجرى 7 حملات إنسانية في مدينة حلب ومحافظة حماة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تم توزيع 3.8 طن من الخبز و3000 وجبة غذائية ساخنة إلى نحو 6 آلاف مواطن سوري.

وأضاف البيان أن طائرات شحن روسية قامت بإسقاط 20.6 طن من المساعدات الإنسانية الأممية إلى سكان مدينة دير الزور السورية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة نوفوستي بإيصال أكثر من 1.5 طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة تلكلخ في ريف حمص.

وأوضحت نوفوستي، استنادا إلى مركز حميميم أنه تم توزيع حصص غذائية، تشمل الأرز والدقيق والسكر ومعلبات لحوم لسكان مدينة تلكلخ، مشيرة إلى نشر مستوصف متنقل، وتقديم مساعدات طبيبة لسكان المدينة.

ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 7000 مواطن سوري تلقوا مساعدات طبية قدمها أطباء عسكريون روس منذ بداية إجراء الحملات الإنسانية في سوريا، فيما دعت وزارة الدفاع الروسية، مرارا، الدول الغربية والمنظمات الدولية إلى دعم الجهود الروسية في مجال تقديم مساعدات إنسانية إلى السكان السوريين.