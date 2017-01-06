طعن وقطع الرؤوس.. تعرف على أشهر معارك العصابات خلف الأسوار

تقرير- أحمد عبدالصبور

«العنف خلف الجدارن»، هذه هي القاعدة الأولى للعصابات داخل السجون، معارك وتصفية حسابات والنتيجة النهائية سقوط قتلى، وقطع رؤوس بأعداد كبيرة.

التقرير التالي يرصد أشهر أعمال العنف وتصفية الحسابات بين العصابات داخل السجون في أمريكا الجنوبية.

سجن جواتيمالا.. خمر ينتهي بتصفية حسابات

بني السجن، بمدينة بويرتو باريوس الساحلية الواقعة على ساحل الكاريبي، ويشكل أفراد عصابات الشوارع الجزء الأكبر من نزلاء السجون.

كانوا المساجين يحتسون الخمر عشية بداية عام 2016، نشب شجار لتصفية الحسابات، واندلعت أعمال شغب أسفرت عن مقتل 8 سجناء وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وقام أحد السجناء حينها بقطع رؤوس اثنين من زملاءهما على الأقل، ثم بعد ذلك إشعال النيران بالمراتب وقطع التيار الكهربائي داخل السجن.

وفي منتصف نفس العام أندلعت معركة بين المساجين، أدت إلى مقتل 13 شخصا، من بينهم عارضة أزياء أرجنتينية كانت متواجدة هناك لزيارة أحد السجناء.

سجون المكسيك وفساد حراس الأمن

عام 2012.. 44 قتيل حصيلة معركة نشبت بين عصابات متناحرة في سجن مكتظ بالنزلاء في شمال المكسيك قالت السلطات حينها انه ربما كان وسيلة الهاء سمحت لبعض النزلاء بالهروب.

وفي معركة بسجن أخر بين عصابات متنافسة إلى مقتل 31 نزيلا وإصابة 13 آخرين، وقتل ما يقرب من 50 ألف شخص في المكسيك على مدى خمس سنوات.

سجون البرازيل.. مخدرات وغسيل أموال

تحتل البرازيل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث السجناء إذ بلغ عددهم أكثر من 550 ألف محكوم في سجونها المكتظة التي تتحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية.

ويعيش أكثر من نصف مليون سجين في بيئة تعتبر الأعنف في العالم حيث تسيطر العصابات التي ترتكب أعنف الجرائم، والقتل بوحشية

عام 2013.. سجن “بدرنهاس” بولاية “مارانهاو”، مشاجرة بين العصابات في السجن تنتهي بمقتل 75 شخصاً كان 3 منهم قطعت رؤوسهم.

ومع بداية العام الجاري، قتل 56 سجينا في حرب عصابات اندلعت داخل سجن في شمال البرازيل، واحتجز السجناء 12 حارسا رهائن في سجن انيسيو جوبيم.

وقال سيرجيو فونتيس وزير الأمن العام في حكومة الولاية خلال مؤتمر: “هذه اضخم مجزرة ترتكب داخل سجن في الأمازون”، مشيرا إلى أن “عددا كبيرا من السجناء قضوا ذبحا”.

وأضاف أن “السجناء قتلوا على أيدي سجناء آخرين خلال اشتباكات اتسمت بعنف مفرط واستمرت أكثر من 15 ساعة”.