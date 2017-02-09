طفلتان من مالاوي تنضمان إلى عائلة مادونا

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ليلونجوي – أصدرت المحكمة العليا في جمهورية مالاوي، قراراً يقضي بموافقتها على تبنّي النجمة العالمية مادونا لطفلتين من بلدها، هما: Stella وEsther وتبلغان من العمر 4 أعوام.

وفي هذا السياق أكد المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية في جمهورية مالاوي، “ملينغا مفولا”، أنّ النجمة مادونا كانت داخل قاعة المحكمة عندما صدر الحكم بالموافقة.

وقال مفولا: “اليوم أصدرت المحكمة العليا حكماً، يسمح للنجمة بالمضي قُدُما في إجراءات تبنّي الطفلين”.

ولفت مفولا إلى أنّ مادونا البالغة من العمر 58 عاماً، كانت سعيدة وتبتسم بعد النطق بالحكم.

ولم يورد مزيداً من التفاصيل عن الطفلتين اللتين تبنّتهما مادونا، قائلا إنّ الحديث عن التفاصيل في هذه المرحلة مخالف للقانون.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتبنّى فيها مادونا أطفالاً من مالاوي، حيث كانت قد تبنّت ابنها David Banda عام 2006، وابنتها Mercy James عام 2009.