طهران تتراجع وتمنح تأشيرة دخول لفريق مصارعة أمريكي

رؤية

طهران – عدلت إيران عن قرار سابق ومنحت فريق مصارعة أمريكيا تأشيرة دخول إلى أراضيها، متجاهلة التوترات الأخيرة بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني منح فريق مصارعة الأمريكي تأشيرة دخول إلى طهران، إثر تجميد محكمة أمريكية قرار إدارة ترامب القاضي بمنع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وأشار محمد جواد ظريف إلى أن منح التأشيرة جاء استجابة للطلب الذي تقدم به الاتحاد الوطني الإيراني للمصارعة والاتحاد الدولي للمصارعة، بمنح التأشيرة لفريق المصارعة الأمريكي.

ونشر ظريف، الأحد 5 فبراير/شباط، تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، قال فيها: “إثر قرار المحكمة الأمريكية الذي جمد العمل بقرار منع منح التأشيرات للمسلمين، والطلب الذي تقدم به اتحاد المصارعة الإيراني والاتحاد الدولي للمصارعة، ستمنح إيران تأشيرات الدخول للمصارعين الأمريكيين للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة الحرة المقررة يومي 16 و17 فبراير/شباط الجاري في كرمانشاه، غرب إيران”.

(وكالات)