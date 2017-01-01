طهران توقع صفقة خلال أيام لشراء 20 طائرة

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طهران – قال مسؤول إيراني، أمس السبت، إن إيران وشركة “إيه.تي.آر” الأوروبية لصناعة الطائرات ستوقعان اتفاقاً خلال الأسبوع لشراء 20 طائرة ركاب صغيرة بعد أسابيع من إبرام طهران لاتفاقات مع شركتي بوينغ وإيرباص.

ووفقًا لـ«رويترز»، كانت “إيه.تي.آر” ، التي تشترك في ملكيتها إيرباص وليوناردو فينميكانيكا الإيطالية- أعلنت في فبراير (شباط) الماضي تسلمها طلبات مبدئية من إيران لشراء 20 طائرة من الطراز المزود بمحركين.

وذكرت فخريه كاشان نائب وزیر الطرق وبناء المدن في إيران، “أن مسؤولین من شرکة إيه.تي.آر للطیران سیزورون إيران الأربعاء المقبل لإجراء المرحلة الأخیرة من المفاوضات بین إيران والشرکة”.

وأضاف كاشان أنه “سیتم مراجعة النسخة الأخیرة من العقد مع الشرکة .. وفي حال عدم وجود مشکلة خاصة سیبرم العقد بین الجانبین”.

وقال إن العقد لشراء 20 طائرة “بقیمة 400 ملیون دولار نهائي”.

ووقعت إيران عقوداً مع إيرباص الأوروبية وبوينغ الأمريكية في ديسمبر (كانون الأول) لشراء نحو 180 طائرة في أكبر صفقاتها التجارية مع الغرب منذ ثورة 1979.